Biathlon oggi in tv sprint maschile Anterselva 2025 | orario startlist programma streaming

, venerdì 24 gennaio, seconda giornata di gare nella tappa della Coppa del Mondo diad. Assisteremo alla 10 kmsulle nevi altoatesine, dopo che ieri sono state le donne ad aprire le danze con il medesimo format. Specialità dei due poligoni in cui la selezione del Bel Paese vorrà mettersi in evidenza al cospetto dei “mostri” della disciplina.Tommaso Giacomel è il più atteso. Il 25enne trentino si è finalmente sbloccato e ottenuto la sua prima vittoria nel massimo circuito internazionale. Nella Mass Start di Ruhpolding, l’azzurro è riuscito a mettere insieme tutti i pezzi del puzzle, avendo un rendimento nelle serie di tiro impeccabile e convincente sugli sci stretti. L’idea, ovviamente, è quella di dare continuità.Risponderanno all’appello in questa gara anche il padrone di casa Lukas Hofer, Didier Bionaz, Elia Zeni e Daniele Cappellari.