Australian Open 2025: Sabalenka-Keys, tris o prima volta. Bolelli/Vavassori alla prova finale dei campioni di Wimbledon

A Melbourne il sabato ha il suo solito sapore particolare, con una serata degli(mattina italiana) dedicata in maniera totale alle finali. In particolare, al centro dell’attenzione ci sarà lafemminile tra Arynae Madison. Due storie ben diverse, quella della bielorussa che ha salvato il numero 1 del mondo (ma rimane lo stesso a forte rischio nel breve termine) e quella dell’americana che si è ripresa un posto tra le big, che le era mancato da tanto. Dagli US2017, in buona sostanza, anche se lo status di top ten l’aveva già acquisito(nel 2016) e poi ritrovato in sporadiche occasioni tra 2019 e 2023.Per quanto riguarda, la bielorussa gioca la terzaconsecutiva sulla Rod Laver Arena, puntando a unche manca da quando Martina Hingis lo mise a segno tra il 1997 e il 1999.