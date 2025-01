Fanpage.it - Alessio Bernabei, frontman degli ex Dear Jack: “Scrivevamo canzoni d’amore, ma trattavo di me**a le ragazze”

"I nostri testi parlavano d’amore, ma quando non ero sotto i riflettori nonbene le ragazze, molte volte di mer*a", ha raccontato in un video su TikTokex, che oggi hanno cambiato nome in Follya. Il cantante ha sottolineato come all'epoca "non era ancora stato educato all'emotività" e invita gli ascoltatori a non confondere i messaggi dei brani con gli autori.