"Una sorta di cerimonia cannibale, divorano tutti": Trump-Musk, le paranoie di Massimo Giannini

"Dobbiamo ricrederci: l'America non è la più grande democrazia". A lanciare l'ennesimo allarme èche, ospite di DiMartedì, punta il dito contro Donalde non solo. "Abbiamo assistito a unadinella quale un egoarca ha imbastito una grande tavolata insieme a chi ha scelto e lo ha scelto per comandare. Insiemei nemici interni ed esterni". Insomma, la firma di Repubblica paragona il presidente Usa e i presenti all'insediamento a dei cannibali. Un attacco a quella che lui stesso - nel salotto di Giovanni Floris - definisce "tecnodestra, ciò l'ibridazione tra potere politico ed economico degli uomini più ricchi del mondo". La svolta epocale? "governa gli Usa e il mondo dentro la Casa Bianca". E, incalzato dal conduttore di La7, il giornalista tira in ballo anche Giorgia Meloni: "Il pensieroiano combacia con quello delle destre sovraniste e con quello che Meloni rappresenta".