Ilrestodelcarlino.it - Un parco sempre più verde con 22 nuovi alberi

Nell’ambito del progetto ‘Marotta Mondolfo, città a impatto positivo’ sono cominciate, neltra via Brodolini e via Di Vittorio, a Marotta, le attività per piantare, in tutto, 22. "Il progetto – evidenzia una nota dell’amministrazione Barbieri – è frutto di una preziosa collaborazione tra il Comune di Mondolfo, l’azienda Pmg Italia, l’Auser e le imprese del territorio che hanno aderito all’iniziativa. Dopo la donazione di un veicolo con pedana elettrica per il trasporto delle persone con fragilità, in questi giorni è stato avviato un altro intervento significativo. Il quale prevede che siano piantati 22nelpubblico tra via Brodolini e via Giuseppe Di Vittorio, un’areache diventerà ancora più importante per la comunità locale". La stessa nota sottolinea che "il lavoro suialberelli è parte di un progetto più ampio che coinvolge anche attività di inclusione sociale e promozione del benessere collettivo.