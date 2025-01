Panorama.it - Umani contro robot: si sfideranno in una maratona a Pechino

Ci eravamo lasciati così. Achille o la tartaruga: chi è il più veloce? L’eroe greco, simbolo di rapidità, o l’animale che al meglio incarna l’idea di lentezza? Il paradosso del filosofo Zenone di Elea è passato alla storia e ancora ci interroga. Lo abbiamo sentito a scuola, ci siamo scervellati per trovare la soluzione. Oggi, però, va aggiornato. Va fatto l’update a uno dei rompicapi che più ha stuzzicato il nostro ingegno. La domanda viene posta in un altro modo. In una gara di corsa, vince l’uomo o il? Prima di arrovellarsi tutto il giorno con calcoli matematici, un piccolo accorgimento. La risposta non arriverà prima di aprile e non va cercata nell’ epica o in Grecia, culla della civiltà occidentale. Ma è alla Cina che si deve guardare. Come rivela il quotidiano “South China Morning Post”, in primavera per la prima volta decine diumanoidi prenderanno parte a una mezzache si terrà a