papa leone xiv folla a castel gandolfo per la messa

Migliaia di persone stanno giungendo a Castel Gandolfo dove questa mattina Papa Leone XIV, alle 10, celebrerà la messa nella chiesa parrocchiale. Piazza della Libertà, dove alle 12 Prevost guiderà la preghiera dell’Angelus, è stracolma di fedeli. Ai tornelli d’ingresso c’è ancora una lunga fila di fedeli in attesa, molti di loro hanno portato una sedia. Per Leone XIV preparato un cappellino da tennis speciale. Mentre cresce l’attesa a Castel Gandolfo per l’arrivo di Leone XIV, sono presenti tra i fedeli anche i ragazzi dell’oratorio don Bosco, che hanno preparato dei doni per il Papa. A Prevost sarà consegnato un pallone. 🔗 Leggi su Lapresse.it