Lutto per Gianni Morandi è morto lo storico manager Luigi Zannoni | Insieme per 40 anni grazie per tutto quello che hai fatto per me

Lutto per Gianni Morandi. È morto Luigi Zannoni, suo storico manager e collaboratore per oltre quasi 40 anni di carriera. A dare la notizia è lo stesso cantante, che ha salutato l'amico con un post pubblicato sui suoi social. "Oggi non è stata una bella giornata. È venuta a mancare una persona a me molto cara, con cui ho collaborato per circa quarant'anni, ho condiviso con lui momenti di vita e di lavoro e ha saputo sempre consigliarmi nelle scelte decisive", ha scritto Gianni Morandi. "Tutto l'ambiente musicale e dello spettacolo conosceva Luigi Zannoni e tutti sapevano che lui era il mio principale collaboratore.