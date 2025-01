Trump taglierebbe 20mila soldati in Ue

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

7.15 Il presidente statunitense Donaldsarebbe intenzionato a ridurre in maniera significativa la presenza deiUsa in Europa.vorrebbe fare tornare a casauomini, cioè il 20% delle forze americane di stanza nel Vecchio Continente. Lo afferma una fonte diplomatica statunitense.. Inoltre"vorrebbe un contributo finanziario da parte dei paesi europei perché questisono un deterrente e i costi non possono pesare solo sulle spalle dei contribuenti americani" sostiene la stessa fonte.