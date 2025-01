Biccy.it - Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono lasciati, l’annuncio congiunto della rottura

si. Lo hanno annunciato loro con un postcondiviso nelle rispettive storie Instagram. “Consapevoli di aver dato tutto noi stessi al nostro amore e alla nostra vita insieme, certi del bene e del rispetto che sempre avremo l’uno per l’altra e dell’unione che per sempre avrà la nostra famiglia, abbiamo deciso di proseguire il nostro percorso di vita singolarmente. Rai e Fra“.È finito il matrimonio tra!Lo fa sapere l’ex maestro di Amici tramite le sue storie instagram.#Amici24 #AscoltiTv pic.twitter.com/jldYbDpF7j— Che aria tira (@cheariatira) January 23, 2025, la prima crisi nel 2021 e la seconda nel 2023Il rapporto fraera in crisi da tempo e una fortissima lite che li ha portati a unal’hanno avuta anche nell’estate del 2023.