Ilrestodelcarlino.it - Pfas, sos nell’acqua: Comacchio e Ferrara hanno una brutta pagella

, 23 gennaio 2025 – Nel gergo comune si chiamano inquinanti eterni. E già il nome non promette bene. Tecnicamente, vengono denominatee sono particelle, rilasciate a seguito di numerosi processi industriali, checonseguenze sulla salute. Leagiscono come interferenti endocrini e possono provocare danni alla tiroide, al fegato, al sistema immunitario e alla fertilità. Ebbene, stando a una recente analisi elaborata da Greenpeace le acque potabili della nostra provincia sono fortemente inquinate. A livello nazionale, il comune diè quinto in termini di concentrazione di, mentreè all’ottavo posto. Mentre la piccola Venezia è maglia nera in Regione, considerando questo parametro, peggio del capoluogo c’è Reggio-Emilia. Un quadro nazionale. Dal confronto con i valori vigenti in altre nazioni è emerso che il 41% dei campioni prelevati da Greenpeace Italia superava i parametri danesi e il 22% superava i valori di riferimento negli Stati Uniti.