Nordio processa i pm: «Superpoliziotti»

«Basta con il pm che crea le indagini». Il ministro Carlodà un’altra spallata al magistrato superpoliziotto e lo fa in Senato durante l’intervento sull’amministrazione della Giustizia, dove l’iter istituzionale della riforma viene approvato a maggioranza. Ora c’è un orizzonte certo: il provvedimento arriverà entro l’estate e la coalizione di centrodestra non ha alcuna intenzione di farsi intimidire da scioperi e ostruzionismi. «La riforma con la separazione delle carriere era un obbligo verso i nostri elettori», spiega il ministro. «Nella coalizione c’è unità d’intenti e siamo lieti che parte dell’opposizione abbia dato la sua adesione». Sull’argomento,non fa sconti e non getta ponti. «C’è il timore che il pm diventi un superpoliziotto? La risposta è semplice: nel sistema attuale è già un superpoliziotto, con l’aggravante che - godendo delle stesse garanzie del giudice - esercita un potere immenso senza alcuna reale responsabilità.