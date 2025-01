Zonawrestling.net - McIntyre vale oro

È tempo di parlare di quello che per me e non solo è stato uno dei migliori wrestler del 2024, ovvero Drew. Ha fatto incetta dei nostri Zona Wrestling Awards, arrivando primo nelle categorie miglior heel e storyline (il feud con Punk), secondo come miglior match (l’Hell in a Cell sempre con Punk) e miglior wrestler (al pari di Strickland), terzo come miglior personaggio (dietro al pazzesco The Rock versione Final Boss e la novità virale Joe Hendrick). Tutto questo lottando da fulltimer salvo per un infortunio e un lutto che l’hanno tenuto fuori per un po’, vincendo il titolo del mondo Wrestlemania, co-protagonista anche di uno dei segmenti più importanti del ppv (il pestaggio di Punk con incasso di Priest).Credo che il 2024 sia stato il suo anno migliore, quello della consacrazione, e fa strano dirlo per uno che cinque anni fa diventava campione del mondo per la prima volta battendo pulito nientemeno che Brock Lesnar a Wrestlemania.