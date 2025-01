Spazionapoli.it - Intrigo Dorgu, arriva l’ultim’ora: il Napoli può esultare

Calciomercato- Si accende l’intreccio frae Manchester United perno aggiornamenti sulla trattativa.Ilcontinua a monitorare molte piste in questo calciomercato. Forre dell’incasso ricevuto dalla cessione di Kvaratskhelia, la priorità sembra essere proprio l’acquisto di un attaccante in grado di sostituirlo. Il club azzurro continua però a monitorare anche altre piste per il futuro, in grado di poter aggiungere qualità in prospettiva della prossima stagione.Una di queste è Patrick, per cui ilsarebbe disposto ad effettuare una grande offerta, lasciandolo al Lecce fino a fine stagione. Su di lui c’è anche però il forte pressing del Manchester United., le ultimeHa aggiornato riguardo a quest’ultimo il giornalista Fabrizio Romano. Manca ancora infatti l’accordo economico fra i Red Devils e il Lecce, che chiede almeno 40 milioni per cederlo.