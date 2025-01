.com - Il nuovo Topolino in dialetto è un caso editoriale: quanto vale ora e perché è introvabile

Leggi su .com

Il numero diincolpisce ancora! Il numero 3.608 del celebre settimanale Disney è diventato un vero e propriograzie a una novità che celebra la Giornata Nazionale dei Dialetti. Per l’occasione, la rivista è stata pubblicata in cinque varianti, una in italiano e quattro in dialetti regionali: milanese, napoletano, fiorentino e catanese. La scelta sta riscuotendo un successo straordinario, tanto che queste edizioni speciali sono già praticamente introvabili e stanno facendo lievitare i prezzi online.Indicein: un numero, cinque lingueSuccessoe il boom dei collezionistii dialetti funzionanoIl futuro diinConclusioniin: un numero, cinque lingueIl numero 3.