Bergamonews.it - Il maestro Frizza si presenta: “Intorno a Gaetano Donizetti costruirò il mio baricentro”

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Idee chiare ed “Evoluzione”. Dare continuità al lavoro svolto negli ultimi dieci anni ma andare “oltre”, per riportare al centro la figura del compositore e fare della città di Bergamo una “culla della Voce” capace di elevarsi a polo internazionale della lirica tramite la costruzione di ponti tra culture.È in questi termini che si declina il nuovo inizio delOpera, con il nuovo direttore artistico del Festival Riccardoche si è svelato alla città in una conferenza stampa organizzata nella Sala della Musica del Teatronella mattina di giovedì 23 gennaio.“Il Festival nel prossimo triennio tornerà all’idea originaria di Gianandrea Gavazzeni, che posizionò il compositore al centro:il mio– esordisce il, che succede a Francesco Micheli dopo la nomina ufficiale arrivata il 4 dicembre 2024 -.