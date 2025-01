Nerdpool.it - Benedict Cumberbatch tornerà ad interpretare Sherlock Holmes solo a queste condizioni

La star diha delineato le sueper riprendere il ruolo del famoso detective. In un’intervista di ampio respiro con Variety, che ha anche trattato il suo imminente ritorno come Doctor Strange nel prossimo Avengers: Secret Wars, è stato sollevato l’argomento di un possibile revival di. Dopo aver accennato al fatto che ci sarebbero voluti “un sacco di soldi” per averlo a bordo per un’altra stagione della serie TV, l’attore ha sottolineato l’importanza di raccontare una storia di qualità. “Ci vorrebbe che fosse migliore di quanto non sia mai stata”, ha detto.“Li lasci o ti lasci desiderare di più”, ha aggiunto. “C’è sempre quel prurito da grattare, ma penso che dovrebbe essere la versione superlativa di ciò che abbiamo già ottenuto”.