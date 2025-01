Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist prova discesa Garmisch, programma, streaming

Si entra ufficialmente nel vivo di una delle settimane più importanti dell’intera Coppa del Mondo di sci2025. Il Circo Bianco prosegue in un mese di gennaio senza soluzioni di continuità mentre ci stiamo avvicinando verso gli attesissimi Campionati Mondiali di Saalbach (Austria).Per quanto riguarda il comparto femminile andrà in scena la primadellasulla Kandahar di-Partenkirchen. Si andrà in azione dalle ore 10.15 e vedremo come Sofia Ga, Federica Brignone e company inizieranno ad assimilare traiettorie e neve sulla bellissima pista bavarese.Passando agli uomini, invece, la terzadelladi Kitzbuehel sulla mitologica pista denominata “Streif” è stata cancellata. Siamo ormai pronti per iniziare a fare sul serio nelche prevedrà un superG nella giornata di domani, venerdì 24 gennaio, quindisabato 25 gennaio e, infine, il classifico slalom di domenica 26 gennaio.