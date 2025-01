Juventusnews24.com - Mecca fa il nome: «Stasera partita brutta, sporca ed è mancata cattiveria in attacco. Quel giocatore serve come il pane»

di Redazione JuventusNews24fa il: «il». Il suo commento dopo Club Brugge Juve di Champions LeagueDopo Club Brugge Juve, il match valido per la settima giornata della Champions League 2024-2025 terminato 0-0, Edoardosi è espresso così.– «Lache ha pesato di più per la classifica è la sconfitta in casa con lo Stoccarda.ed èin. Continuo a sostenere che una punta con le caratteristiche di Zirkzee servail. Inutile recriminare, speriamo in un buon sorteggio o perlomeno di evitare le big».Leggi su Juventusnews24.com