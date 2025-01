Lortica.it - La memoria e il grasso addominale

FRUTTA e SNIFF OLFATTIVOPrendete un foglio bianco, in un solo minuto scrivete tutti i nomi di frutti che ricordate.Non un minuto di più, solo in un minuto.Se riuscite a scrivere sopra a 8 tipi di frutta, il test è ottimo.Tra 5 e 8, test scarso.Sotto 5 il test è insufficiente.Questo test valuta la fluidità verbale, il linguaggio e lasemantica. Evidenzia difficoltà a “trovare” le parole, lentezza nel linguaggio, non avere il ricordo di eventi e di persone.Certo esistono esami e indagini diagnostiche più professionali, ma il test della fluidità verbale può essere un segno, da approfondire in sedi professionali neurologiche per prevenire il decadimento cognitivo.Un altro test:avete notato una vostra eventuale variazione nella percezione di odori, profumi negli ultimi tempi rispetto al passato?Ora passiamo al motivo scientifico di scelta di questi due prove pratiche.