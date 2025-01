Inter-news.it - Champions League, risultati e classifica: Inter ai playoff, i punti necessari

La giornata diha regalato fin qui primi verdetti significativi, con Juventus e Bologna protagoniste in modi diversi. La Juventus di Thiago Motta ha pareggiato 0-0 sul campo del Bruges anche se la top 8 resta lontana. Al contrario, il Bologna trova finalmente la sua prima vittoria in, battendo 2-1 il Borussia Dortmund in rimonta, ma eliminati. Al momento, nove squadre si contendono un posto tra le prime otto, con Liverpool, Atletico Madrid, Barcellona, Arsenal,, Brest, Bayern Monaco, Milan e Atalanta in lotta per il primato. Domani, occhi puntati sull’, impegnata contro lo Sparta Praga: con una vittoria, i nerazzurri potrebbero avvicinarsi alla qualificazione diretta alla fase successiva, continuando a tenere alta la bandiera italiana in Europa.