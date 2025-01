Panorama.it - Blumarine secondo David Koma

Nella sua prima collezione perrivela una visione audace che dialoga con la tradizione della maison, reinterpretandola con un approccio sofisticato e contemporaneo. La Pre-Fall 2025 si presenta come un omaggio al guardaroba milanese, un’ode all’eleganza intergenerazionale che caratterizza lo stile di una città in cui il gusto si trasmette di madre in figlia, evolvendosi con naturalezza. In questa nuova narrazione,esplora un glamour disinvolto e sensuale, declinando i codici distintivi della maison in chiave moderna e stratificata.Il cardigan, emblema iconico di, si trasforma in una dichiarazione di stile: realizzato in piume di struzzo, shearling o cavallino effetto cashmere, diventa una morbida giacca in maglia o un twinset raffinato. Le texture furry, omaggio agli animali domestici che popolano le strade di Milano, si arricchiscono di stampe leopardate e ironiche decorazioni «Woof» e «Miao», creando un dialogo tra lusso e giocosa leggerezza.