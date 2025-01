Juventusnews24.com - Arbitro Napoli Juve: designato il fischietto del match del Maradona. Chi dirigerà la sfida

Archiviato lo 0-0 in Champions League contro il Club Brugge, per la Juventus è già tempo di pensare alla prossima partita di campionato. Sabato alle 18 i bianconeri faranno visita al Napoli. A dirigere l'incontro sarà Chiffi, coadiuvato dai suoi due assistenti Berti e De Giudici. Il quarto uomo sarà Zufferli, mentre al VAR e all'AVAR ci saranno rispettivamente Paterna e Mariani. Fischio d'inizio, come detto, sabato alle ore 18.