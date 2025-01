Ilrestodelcarlino.it - Alceste Aubert vice presidente dell’Alma. Progetti internazionali per la musica classica

Con la nomina del project manager grottammarese a(Academy Liszt Music Art) l’istituzione marchigiana che ha sede a Grottammare si propone nuovi traguardi artistici. Alma ha reso noto la nomina diche vanta sessanta esperienze erasmus in Europa e collaborazioni in tutto il mondo, alla carica dial fianco della dottoressa Graziella Castelletti. Nel 2024 ha realizzato otto concerti digratuiti coinvolgendo giovani provenienti da tutta Europa, un concorso internazionale pianistico Franz Liszt, l’inaugurazione del busto Liszt e la targa in ricordo della visita del Re Vittorio Emanuele II ed esposti all’interno dei Musei Sistini di Grottammare e un progetto Erasmus con giovani provenienti da paesi dell’Est Europa.vareràper promuovere lae far conoscere il grande musicista ungherese.