Terrore a Pisa uomo si diverte a pungere le ragazze per strada con una siringa

Da qualche tempo unarmato di“si” aleal sedere per poi fuggire via, un fenomeno noto con il nome di “needle spiking”. Solo negli ultimi giorni ci sono state due denunce in seguito alle aggressioni: una si sarebbe verificata vicino l’aeroporto e l’altra vicino la stazione. Sulle pagine di Welcome to Favelas campeggiano le foto del sospettato, unche si aggira per le strade diarmato di una.Le due aggressioni con laIl primo episodio di aggressione risale a sabato 18 gennaio e la stessa vittima lo ha raccontato a La Nazione. La ragazza ha spiegato che stava camminando sul cavalcavia di San Giusto, dove non c’era nessuno, quando improvvisamente ha sentito una puntura alla natica e, dopo essersi girata, ha visto inginocchiato unalto circa 1,70, incappucciato con una giacca impermeabile e le scarpe nere, che è poi fuggito via.