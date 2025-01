Metropolitanmagazine.it - OVS e Unigross verso l’acquisizione di Conbipel? L’indiscrezione (ma ancora nessuna conferma)

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Dopodi Goldenpoint, OVS (gruppo italiano guidato da Stefano Baldo), e(azienda pescarese specializzata in tessile per la casa, intimo e abbigliamento sportivo) sarebbero in trattative per finalizzaredella catena di abbigliamento piemontese. L’operazione sarebbe in atto, e a rivelarlo è un’indiscrezione del Corriere della Sera. L’accordo prevederebbe un’offerta congiunta, che permetterebbe ai due gruppi di rilevare l’intero perimetro dell’azienda, inclusi circa 100 punti vendita e i relativi dipendenti.OVSdi?Questo passo da parte di Ovs potrebbe influenzare positivamente il titolo del gruppo in borsa. Si tratta infatti di un’opportunità di consolidamento nel settore retail italiano, che si trova attualmente a fronteggiare una crisi.