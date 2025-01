Tg24.sky.it - Maersk licenzia 4 dipendenti, sostituiti dall'AI: lavoratori in sciopero

"Venerdì 17 gennaio quattrodella societàItalia Spa del reparto Customer Service sono stati improvvisamenteti. Questisi sono recati in ufficio, come ogni giorno, senza alcun sentore di quello che sarebbe accaduto di lì a poco; i loro responsabili li hanno infatti convocati in mattinata per un 'meeting sulla performance', durante il quale hanno ricevuto le lettere dimento e l’intimazione di riconsegnare il pc aziendale e andare immediatamente a casa". A denunciarlo sono le segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti.