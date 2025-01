Ilgiorno.it - Imprenditore sparito nel nulla. Al via i primi interrogatori

Al via gliper iarrestati nell’inchiesta della Dda per la presunta cannibalizzazione delle aziende di Pasquale Lamberti (nella foto), l’di Monza svanito nel luglio 2021 alcuni mesi dopo avere svenduto, in circostanze poco chiare, le sue società: la Ucl di Brescia, società di mangimi che fino al 2020 fatturava 7 milioni all’anno, e la controllante Cadel di Monza, passate di mano cinque anni fa alla holding svizzera Bfb Bau&Service Ag. La prima fallì nel giro di poco, la seconda fu al centro di un vorticoso giro di quote da Saint Moritz alla Puglia. Per la vicenda sono finiti in manette Antonio Bruzzaniti, 65enne di Cambiago (Milano), Claudio Mancini, 59enne di Campobasso di casa a Milano - entrambi in carcere - domiciliari invece per il commercialista Gabriele Abbiati, 51 anni, di Seregno (Monza e Brianza) e Fabio Bonasegale, 56enne di Chiavenna (Sondrio).