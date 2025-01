Cultweb.it - Gli scimpanzé fanno pipì assieme e la “pipì contagiosa” è un rito sociale importante

Glisono i nostri parenti più stretti e condividono con noi comportamenti curiosi e sorprendenti. Recenti studi hanno svelato che questi primati tendono a urinare in gruppo, un comportamento apparentemente banale ma che nasconde significati sociali profondi. Questo, soprannominato, è stato osservato per la prima volta in uno studio che ha analizzato oltre 1.300 episodi in un santuario giapponese. Proprio nel paese del Sol Levante esiste un fenomeno simile che si chiama tsureshon.La scoperta dellaè emersa durante uno studio condotto da ricercatori dell’Università di Kyoto, guidati da Ena Onishi e Shinya Yamamoto, che hanno osservato per oltre 600 ore un gruppo di 20nel Kumamoto Sanctuary. Durante l’osservazione, è stato notato che quando un individuo iniziava a urinare, i compagni vicini tendevano a seguirlo.