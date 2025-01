Ildifforme.it - C’era una volta in America…

Donald Trump è entrato alla Casa Bianca con la promessa di una nuova "golden age" da finanziare soprattutto con i dazi. La filosofia è semplice e ruvida: arricchire ogni americano, anche se questo significa impoverire chi americano non è. Ha promesso che farà sventolare la bandiera a stelle e strisce su Marte. Libertà di trivellazione per tutti, petrolio e gas in abbondanza. Stop al vangelo ambientalista e all'obbligo di auto elettriche (chissà che cosa ne pensa Elon Musk?). Con un presidente così determinato non basta la mediazione di un solo Paese: è l'Unione europea che deve negoziare e cercare accordi. Andare divisi sui dazi sarebbe una rovina