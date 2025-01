Lettera43.it - X e Bluesky sfidano TikTok: arrivano i feed per video verticali

Leggi su Lettera43.it

Nonostante il ritorno online negli Stati Uniti, il destino dinel Paese è ancora incerto e legato alle decisioni di Donald Trump. Non sorprende dunque che, per attirare gli utenti in fuga dall’app di ByteDance, le rivali X,e Meta stiano lavorando a nuove applicazioni o funzioni da integrare nei loro social che possano emularne il funzionamento e i tratti più caratteristici. Le piattaforme di Elon Musk e Jack Dorsey, per esempio, hanno anticipato l’introduzione di schede e dedicati aiper semplificarne la visione e la fruizione. Instagram, d’altro canto, ha annunciato la creazione di Edits per competere con CapCut, editor di clip sviluppato dalla cinese ByteDance.you better not be making a dedicatedtab when I get homeme: pic.twitter.com/ZbmLBmSbDp— X (@X) January 20, 2025Da X ae Meta, le novità suiper sfidareFra le piattaforme social che più di altre hanno beneficiato dell’incertezza dic’è, che ha registrato un boom di iscrizioni sfruttando anche il malcontento degli utenti in uscita da X per la politica e la gestione di Elon Musk.