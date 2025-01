Dilei.it - Vittoria di Svezia brilla al Concerto, la giacca con frange per arricchire ogni look

diè una delle future Regine europee più al passo coi tempi che spesso si lascia andare a deiun po’ osati e originali, ma che, in altre occasioni, seleziona per sé degli outfit semplici e rigorosi. La Principessa si racconta apertamente ai suoi sudditi, condividendo anche delle immagini inedite delle sue vacanze di famiglia.Anche di recentediha mostrato tutta la sua eleganza e capacità di stupire coi suoi, scegliendo d’indossare una sfavillanteconargento in occasione del centesimo anniversario della fondazione della Malmö Symphony Orchestra.di, lantedi, Principessa Ereditiera del paese scandinavo, ha scelto unpiuttosto insolito per il suo ultimo impegno pubblico. La futura Regina, infatti, ha indossato unapiuttosto rock per celebrare il centesimo anniversario dell’orchestra di Malmö: “La principessa ereditaria ha partecipato ieri al 100° anniversario della Malmö Symphony Orchestra.