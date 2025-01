Universiadi Invernali 2025 è ancora super Martina Vozza | l’Azzurra conquista l’oro in Slalom Gigante

Leggi su Ilfaroonline.it

Torino – E’ un’altra splendida medaglia quella che arriva da. Alledi TorinoParalimpica sale sul podio e mette al collo un oro storico. E’ unodi grande talento e determinazione per l’atleta tricolore nello Sci Alpino, insieme alla guida Ylenia Sabidussi.L’argento va alla tedesca Luisa Grube, terza, invece, la croata Karla Kordic.“Sono molto contenta di come è andata oggi e di come ho sciato. In alcuni punti avrei potuto spingere un po’ di più, ma rispetto ad altri-G oggi è andata molto bene”, ha commentato. Protagonista anche della prima manche, l’atleta italiana è riuscita a gestire l’emozione e a mantenere la calma: “Di solito sento molto il peso della responsabilità, ma per queste gare ho cercato di rimanere calma.