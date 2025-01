Lanazione.it - Progresso annientato. Il primo posto ora è a -5

Pistoiese 30 PISTOIESE (3-5-2): Cecchini; Donida, Polvani, Cuomo; Maloku (dal 33’ st Diodato), Basanisi (dal 37’ st Grilli), Maldonado (dal 42’ st Foresta), Greselin (dal 18’ st Boccia), Kharmoud; Sparacello (dal 42’ st Giometti), Simeri. A disp. Valentini, Mazzei, Stickler, Pinzauti. All. Villa.(4-3-3): Cheli; Ferraresi (dal 1’ st Cavazza), Mele, Cestaro (dal 22’ st Ben), Stellacci (dal 25’ st Pinelli); Bellisi (dal 16’ st Ghebreselassie), Sansò, Corzani; Florentine, Maltoni (dal 16’ st Finessi), Matta. A disp. Roccia, Gnani, Dandini, Montesi. All. Marchini. Arbitro: Decimo di Napoli. Marcatori: 45’ e 10’ st Sparacello, 41’ st Simeri. Note: ammoniti Ferraresi, Cestaro, Bellisi, Marchini. Cinque, come le vittorie consecutive che la Pistoiese ha inanellato da dicembre ad oggi.