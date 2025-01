Lanazione.it - Keu. Il Movimento Consumatori. “La strada di Podere Rota esclusa dalle bonifiche”

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 20 gennaio 2025 – IlToscana denuncia con forza “l'inerzia delle istituzioni regionali sulla questione della contaminazione da Keu”. Nonostante l'approvazione di un fondo di 15 milioni di euro per la bonifica di tre siti, secondo l'associazione si continua a ignorare l'enorme portata del problema. “Ladi, ad esempio, ècon l'assurda affermazione che lì il Keu non inquini, mentre il veleno è presente in migliaia di siti, senza che ci sia una mappatura adeguata – ha tuonato il– La verità è nascosta: il Keu, un rifiuto tossico e cancerogeno, è stato utilizzato in decine di cantieri senza che i cittadini siano stati adeguatamente informati dei rischi. Le autorizzazioni regionali per il trattamento di questi rifiuti sono state concesse con superficialità, come se si trattasse di una questione di poco conto.