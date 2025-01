Panorama.it - Guida all'insediamento di Trump

La dataÈ dal 1937 che gli insediamenti presidenziali avvengono il 20 gennaio a mezzogiorno. Dal 1793 al 1933, la cerimonia si svolgeva invece il 4 marzo. Fa eccezione il primodi George Washington, che si tenne il 30 aprile 1789. Quando il 20 gennaio capita di domenica (come successe, per esempio, nel 2013), il giuramento si ha privatamente il giorno stesso, mentre la cerimonia si tiene il giorno successivo. Il luogoTradizionalmente, la cerimonia si svolge sui gradini del Campidoglio. Quest’anno, si terrà invece all’interno dell’edificio a causa delle temperature gelide previste. L’ultima volta che ciò accadde fu nel 1985, in occasione del secondodi Ronald Reagan. Il giuramentogiurerà nelle mani del giudice capo della Corte Suprema, John Roberts. Il vicepresidente, JD Vance, giurerà nelle mani del giudice supremo, Brett Kavanaugh.