Garnacho-Napoli 48 ore decisive | spunta un retroscena con Conte

CalciomercatoUltimissime – Saranno 48 ore potenzialmenteper il passaggio di Alejandroin azzurro:uncon Antonioprotagonista Per il calciomercatoultimissime giungono sul tema. L’attaccante del Manchester United è il profilo in pole da giorni per sostituire Khvicha Kvaratskhelia. Nella giornata di ieri, il suo allenatore, Amorim, non l’ha schierato neanche come titolare, facendolo subentrare solamente a circa 25 minuti dalla fine della partita.Una debacle per i Red Devils, che hanno incassato un tremendo 3-1 casalingo contro il Brighton. L’argentino, dunque, non è neanche così particolarmente attratto dal rimanere legato ancora a lungo al club inglese, che occupa oggi il 13° posto in classifica. L’approdo in Serie A significherebbe lottare per lo Scudetto con un condottiero come Antonio, ma da convincere c’è sempre il Manchester.