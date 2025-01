Lanazione.it - Ferito mentre taglia pianta. Paura per un trentenne soccorso con Pegaso

Ieri mattina, a Pieve Fosciana, un giovane di 30 anni, L.F., è rimasto seriamenteinsieme a un suo amico stavando un albero in un terreno di sua proprietà, in località Lezza, sulla destra strada provinciale 72 in direzione Castiglione. Un lavoro effettuato già tante volte dal giovane esperto in lavori agricoli, ma che questa volta è stato probabilmente tradito dalla, forse già scalzata dal vento a livello del terreno e dunque non visibile. L’allarme è stato dato dall’amico e prontamente è intervenuta un’ambulanza, il cui personale ha poi allertato il 118 che ha fatto intervenire l’elicottero, che è atterrato in un terreno vicino a dove è avvenuto l’incidente, per poi dirigersi al Cisanello di Pisa. Sul posto si sono portati anche i carabinieri per i rilievi previsti.