Era impossibile portarlo fuori

La vista del fumo e le urla della pensionata in preda al panico di fronte alle fiamme che avevano bloccato il marito all’interno dell’abitazione. Sono stati diversi i residenti di via Romana, nei pressi del civico 34/2, ad accorrere per capire cosa stava succedendo e per prestare soccorso. Tra loro anche Gehan Sukhvir Singh e Chandi Gurmeet Singh (nella foto), operai di origine indiana, tra i primi a cercare di accedere all’interno dell’abitazione: "Nel cortile, visibilmente scossa, c’era la signora – raccontano i due uomini – che ci ha subito fatto capire che in casa era rimasto il marito, tra le fiamme. Qualcuno ha subito dato l’allarme ai soccorso sanitari e ai vigili del fuoco. Nel frattempo abbiamo tentato di entrare in casa. Ma dopo pochi passi, superata la soglia della porta, ci siamo dovuti fermare.