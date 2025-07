Niente carcere con la condizionale il ct del Brasile | Mai pensato di ingannare l’erario Frode fiscale Un anno ad Ancelotti

Una fresca vittoria legale per Carlo Ancelotti: il tribunale di Madrid ha deciso di condannarlo a un anno di carcere con la condizionale e una multa di 386.361 euro, chiudendo così un capitolo controverso legato alla frode fiscale del 2014. La sentenza apre nuove riflessioni sulla giustizia sportiva e fiscale, dimostrando che anche i grandi nomi possono affrontare le conseguenze delle proprie azioni. Un episodio che sottolinea quanto la legge sia uguale per tutti.

"Condanniamo Carlo Ancelotti (foto), come autore di un reato contro l'erario alla pena di un anno di carcere e una multa di 386.361 euro", così recita la sentenza del tribunale di Madrid. Un anno con la condizionale, niente carcere per l'oggi ct del Brasile (a riportarlo è la stampa spagnola), nel processo che lo vedeva sul banco degli imputati per una frode fiscale relativa al 2014. Assoluzione, invece, per lo stesso tipo di reato ma in relazione al 2015. Per l'ex allenatore del Real Madrid, anche l'ammenda di 386.361 euro. La procura aveva chiesto una condanna a 4 anni e nove mesi di prigione, per una presunta frode che ammontava, secondo i calcoli, a poco piĂą di un milione di euro fra il 2014 (386.

Carlo Ancelotti condannato per frode fiscale in Spagna: un anno di carcere (con pena sospesa) e multa da oltre 386mila euro per irregolarità del 2014. Assolto per l'anno 2015.

