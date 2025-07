Sfumano le conferme In difesa c’è Fiscaletti

Le conferme si affievoliscono e il Castelfidardo perde un altro pezzo pregiato: Nicola Gambini. Dopo aver tentato di tutto per trattenere il centrocampista, i biancoverde hanno dovuto arrendersi, lasciando spazio a nuove sfide per il talento fanese. La sua scelta di approdare alla Vigor segna un nuovo capitolo nella sua carriera: cosa riserverĂ il prossimo campionato? La stagione si prospetta piena di sorprese e cambiamenti.

Il Castelfidardo sta perdendo ancora pezzi. Da novanta. Sfumata la conferma anche di Nicola Gambini. La societĂ biancoverde non è riuscita a trattenere il forte centrocampista fanese. Eppure i dirigenti fidardensi, soprattutto negli ultimi giorni, hanno cercato di convincere Gambini, classe 1996, a rivestire il biancoverde visto che tanto bene ha fatto la scorsa stagione. Invano. Gambini ha salutato. GiocherĂ la prossima stagione con la Vigor Senigallia, un ritorno per lui in rossoblĂą, in quella squadra dove giocherĂ anche un altro ex Castelfidardo, il ragazzo di casa, l’attaccante Lorenzo Braconi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it