Ilfattoquotidiano.it - Cuba fuori dalla lista degli Stati terroristi: la fine di un incubo o un dispetto di Biden?

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’annuncio clamoroso di Joela settimana scorsa a seguito della sua decisione di rimuoveredove figurava dal 1982, per decisione dell’allora presidente Usa Ronald Reagan, ha provocato reazioni internazionali e riacceso speranze ormai spente.Nel 2015 Barack Obama l’aveva tolta, fino al 12 gennaio 2021, quando Donald Trump nella sua ultima settimana di mandato decise di rimettere il paese nelladei “cattivi”, con la scusa chedava rifugio agli exdelle Farc colombiane, accuse mai provate tra l’altro.Considerando che l’amministrazioneaveva un po’ allentato il divieto di vendere auto a(generando nel 2024 30 milioni di fatturato) rifornendo anche pollo statunitense alla catena dei grossistini Mipyme, l’annuncio in questione sembra più unsenile a Trump, che assume risvolti tragici per ini, visto che l’ex presidente ha avuto comunque 4 anni per rimuovere questa ingiustizia e non lo ha fatto.