Bergamonews.it - Vito Mancuso: “Gesù, un profeta apocalittico ribelle per la giustizia”

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. “intese esplicitamente rompere con la Legge?”. A questa domanda ha risposto il teologodurante il primo dei cinque appuntamenti della seconda edizione di “Lezioni di Storia”, sabato 18 gennaio al Teatro Donizetti, iniziativa ideata da Editori Laterza e realizzata in coproduzione con la Fondazione Teatro Donizetti e con il sostegno di Cassa Lombarda.Una nuova edizione dedicata ai Ribelli, che pone al centro il pensiero e l’azione di alcune grandi figure di rottura del passato, che hanno messo in discussione costumi, mentalità e regole, per spiegare il presente ed esortare a coltivare la speranza di un cambiamento.In questo primo appuntamento,ha delineato la figura di, unnell’affrontare “la rottura della Legge”. Unreligioso, rispetto alla strumentalizzazione politica messa in atto nei confronti della stessa religione.