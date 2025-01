Sport.quotidiano.net - Scherma. Cus U14 in evidenza al Campionato Toscano di Massa. Bilancio da applausi con un oro, due argenti e bronzi

Ottimi risultati (un oro, due, duee sei finali) per i giovanissimi under 14 della sezionedel Cus Siena Estra aldi. Nella categoria Maschietti fioretto Nicolò Pellegrino ha conquistato il titolo di Campione, bene anche Niccolò Marsiglietti ed Enrico Cannoni, 12° e 13°. Nelle Giovanissime fioretto ottima la prova di Sofia Pichierri che ha raccolto lo stesso metallo di un mese fa alla prova nazionale di Ancona e Lilia Grassi, bronzo, salita sul suo primo podio; tabellone da 32 per Valentina Marino, 22ma, e Alessia Cundari, 23ma. Negli Allievi fioretto un ottimo Lorenzo Pacchiani ha raggiunto la sua prima finale a otto e ha chiuso 7°; molto bene anche Valentino Giustarini, 13°. Si sono fermati nei 32 Alessandro Castagnini, 23°, Tommaso Gentilini, 26°, e Pietro Pellegrino, 33°.