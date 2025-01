Salta treguaIdF | continueremo a colpire

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

8.15 L'esercito israeliano (Idf)ha annunciato che il cessate il fuoco a Gaza "non è ancora in vigore", aggiungendo di essere ancora operativo a Gaza mentre la disputa con Hamas sui nomi degli ostaggi da rilasciare ritarda l'inizio del cessate il fuoco.dunque la scadenza per l'inizio del cessate il fuoco nella Striscia di Gaza,previsto per le 8.30 (7.30 Italia) L'Idf: "secondo le direttive del primo ministro.Il cessate il fuoco non entra in vigore fino a che Hamas non rispetta gli impegni".