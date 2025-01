Ilrestodelcarlino.it - Primo soccorso e uso del defibrillatore all’istituto Marie Curie

Il progetto per la cultura e l’uso dei defibrillatori denominato Facile Dae "Poche Mosse e una Scossa" è entrato alle scuole superioridi Savignano sul Rubicone. Proposto dall’associazione centro per i diritti del malato "Natale Bolognesi" di Savignano, elaborato con VolontàRomagna, Pubblica Assistenza Comprensorio del Rubicone è stato approvato dalla direzione generale Ausl Romagna con la collaborazione del direttore della centrale operativa 118. Dopo l’esperienza acquisita con i primi 18 corsi tenuti a oltre 540 cittadini del territorio del Rubicone, in accordo con l’Istituto, sono stati svolti 8 corsi di circa due ore, teoria e pratica, nelle otto classi quarte. Grazie agli insegnanti di educazione fisica fra i quali spicca la collaborazione organizzativa della professoressa Tina Galassi, 142 studenti hanno seguito con molto interesse questi corsi informativi e pratici con l’uso di manichini e defibrillatori didattici acquisendo le prassi salvavita in caso di arresto cardiaco.