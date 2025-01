Mistermovie.it - Mister Movie | I fan Nintendo sono preoccupati, la Switch 2 è davvero fragile?

Leggi su Mistermovie.it

Un piccolo dettaglio potrebbe sollevare preoccupazioni tra i fan della console, nonostante l’entusiasmo generale per il nuovo sistema.2: I Fan Trovano un Problema nel Design dei Nuovi Joy-Conclass="wp-block-heading">Il 16 gennaio 2025,ha finalmente svelato al mondo la tanto attesa2, suscitando grande entusiasmo tra i fan. Con il design rinnovato e nuove funzionalità, come la retrocompatibilità con giochi precedenti e un’anteprima di Mario Kart 9 con gare fino a 24 giocatori, la presentazione ha confermato le aspettative altissime. Tuttavia, nonostante l’ovazione generale, un piccolo dettaglio nel design dei nuovi Joy-Con sta già sollevando preoccupazioni.This connector on2 will be key failure point byu/salesmunn ingamingUn Design Elegante, ma PotenzialmenteDurante la presentazione,ha mostrato come i nuovi Joy-Con si agganciano alla console, utilizzando un sistema più semplice rispetto al modello precedente.