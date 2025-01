Lopinionista.it - “Il bivio – Dal golpismo di Stato alle Brigate rosse”, convegno con Ascani

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – Giovedì 23 gennaio,ore 15, presso la Sala Matteotti di Palazzo Theodoli – Bianchelli si svolgerà la presentazione del saggio “Il– Daldi: come il caso Moro ha cambiato la storia d’Italia”, Bordeaux edizioni.Interviene la vice presidente della Camera dei Deputati, Anna(foto). L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtvL'articolo “Il– Daldi”,conL'Opinionista.