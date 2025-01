Ilrestodelcarlino.it - Baby hacker delle pagelle, l’esperto e i rischi per i sistemi informatici: ecco le sfide per il futuro

Modena, 19 gennaio 2025 – Piccolicrescono. È di questa mattina la notizia di un ragazzo che, a soli 15 anni, dalla sua cameretta a Cesena, si divertiva a cambiare i votielettroniche ed era arrivato persino a modificare le rotte di alcune imbarcazioni, in particolare petroliere, in navigazione nel Mediterraneo. Il tutto, come se fosse un gioco. Sul tema, interviene Michele Colajanni, professore di Cybersecurity presso il Dipartimento di Informatica, Scienza e Ingegneria dell’Università di Bologna, analizzando diversi temi tra cui la vulnerabilità dei, la possibilità di intervento dei genitori e ildi un settore in costante evoluzione. Cos’ha pensato quando ha letto la notizia del giovanedi Cesena? "A mio avviso, questa vicenda evidenzia una problematica cruciale: troppo spesso, infatti,che dovrebbero essere a prova d’intrusione si rivelano incredibilmente vulnerabili.