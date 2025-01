Game-experience.it - Xbox Developer Direct 2025 potrebbe includere più di una sorpresa, suggerisce un noto insider

L’riservare più di unaper i fan, rappresentando di conseguenza un appuntamento comunicativo molto importante per la community.Previsto per il 23 gennaio alle ore 19:00, l’appuntamento offrirà una panoramica su titoli già annunciati come DOOM: The Dark Ages, South of Midnight e Clair Obscur: Expedition 33. Tuttavia, secondo Jez Corden,giornalista di Windows Central, potremmo aspettarci più di una, compresa la rivelazione di un misterioso gioco appartenente a una serie giapponese con una lunga tradizione.Le grafiche ufficiali dell’evento includono un riquadro enigmatico tra i giochi presentati, ma Corden ha lasciato intendere che non si tratterà di un annuncio isolato. Questo suggerimento è particolarmente interessante, dato cheha spesso adottato un approccio cauto nel gestire le aspettative, rendendo queste voci ancora più intriganti.